Мягкие окна для беседок веранд и террас в Санкт-Петербурге

производство мягких окон для веранд и террас, популярность которых растет день ото дня. Благодаря легким, эргономичным и относительно недорогим конструкциям с мягкими окнами из ПВХ, удается достичь эстетичного панорамного вида и надежной защиты от ветра, дождя и уличной пыли. В копилку их достоинств относят безупречные эксплуатационные характеристики, приятный внешний вид простой способ монтажа. Ищете надежного производителя окон из поливинилхлорида? Мы готовы продемонстрировать вам лучшее соотношение цены и качества выпускаемой продукции, предложив все известны виды завес ПВХ под заказ. Один из видов деятельности компании Tent-chehol –для веранд и террас, популярность которых растет день ото дня. Благодаря легким, эргономичным и относительно недорогим конструкциям с мягкими окнами из ПВХ, удается достичь эстетичного панорамного вида и надежной защиты от ветра, дождя и уличной пыли. В копилку их достоинств относят безупречные эксплуатационные характеристики, приятный внешний вид простой способ монтажа. Ищете надежного производителя окон из поливинилхлорида? Мы готовы продемонстрировать вам лучшее соотношение цены и качества выпускаемой продукции, предложив все известны виды завес ПВХ под заказ.

Производство мягких окон – ассортимент продукции

мягких окнах из ПВХ в СПб резко выросла. Однако остро встала задача найти хорошего поставщика. Компания Tent-chehol – один из лидеров на рынке тентов и чехлов, запустила в производство изготовление данной продукции в самых востребованных вариантах: Что представляют собой мягкие окна? Это стильные системы и высокопрочные пленочные полотна с окантовкой, в которую вставлены люверсы из металла. Когда стало понятно, что во многих случаях пленочному покрытию под силу идеально заменить традиционное стекло, потребность в резко выросла. Однако остро встала задача найти хорошего поставщика. Компания Tent-chehol – один из лидеров на рынке тентов и чехлов, запустила в производство изготовление данной продукции в самых востребованных вариантах:

Гибкие окна для веранды – функциональные полотна для красоты и уюта вашего жилища. Придают веранде привлекательный вид, на 90-95% пропускают свет, защищают от осадков.

– функциональные полотна для красоты и уюта вашего жилища. Придают веранде привлекательный вид, на 90-95% пропускают свет, защищают от осадков. Окна ПВХ для террасы – высокоустойчивая плёнка с тканевой окантовкой. Такие окна эстетичные на вид, экологичные, становятся идеальной защитой от всех видов атмосферных осадков.

– высокоустойчивая плёнка с тканевой окантовкой. Такие окна эстетичные на вид, экологичные, становятся идеальной защитой от всех видов атмосферных осадков. Рулонные окна ПВХ и шторы ПВХ – популярные вариации для беседок, террас, уличных кафе, торговых павильонов. Становятся украшением объектов коммерческого, бытового назначения, идеально защищая от ветра и дождя.





В наших каталогах представлены все самые популярные варианты мягких окон их ПВХ для беседок, веранд, летних кухонь, которые подарят эффектный панорамный вид, защитят от непогоды и прослужат не менее 10 лет.

Преимущества гибких окон – почему стоит купить именно у нас?

Собственное производство от А от Я и современное оборудование – залог достойного качества продукции без риска подделок и переплат. Достоинства продукции Tent-chehol: Собственное производство от А от Я и современное оборудование – залог достойного качества продукции без риска подделок и переплат. Достоинства продукции Tent-chehol:

Используем сверхпрочную пленку – прозрачную или тонированную, от 500 до 700 микрон для профессиональной защиты от ветра, пыли, уличной грязи и насекомых.

Обладают высокой прочностью на разрывы и растяжения, не тускнеют.

Продукция сертифицирована – соответствует ГОСТам, нормам экологичности, без токсичных включений, безопасна для аллергиков, детей.

Срок службы мягких окон при верном уходе может составить до 25 лет.

при верном уходе может составить до 25 лет. Могут эксплуатироваться в температурном режиме от – 400С до 800с.

Имеется широкий выбор оттенков пластикового полотна.

Окна легки в уходе – достаточно протереть тряпкой с чистой водой и неагрессивными моющими средствами.

Можно ли быстро и эффективно произвести ремонт мягких окон ПВХ в Санкт-Петербурге? Да, такой вид завес является пригодным к ремонту, в том числе к замене фурнитуры.

фурнитура для мягких окон: бортовые скобы, двусторонние молнии, металлические люверсы, полимерные скобы и французские замки. Все это приумножает качество готовой продукции. Кроме этого, у нас в широком ассортименте имеется качественная: бортовые скобы, двусторонние молнии, металлические люверсы, полимерные скобы и французские замки. Все это приумножает качество готовой продукции.

Купите мягкие окна в СПб в Тент-Чехол, чтобы получить первоклассный товар по доступной цене с быстрой доставкой и установкой по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и гарантией на каждое изделие. Мы готовы взять ваш заказ в работу, звоните: в Тент-Чехол, чтобы получить первоклассный товар по доступной цене с быстрой доставкой и установкой по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и гарантией на каждое изделие. Мы готовы взять ваш заказ в работу, звоните: +7 (951) 654-30-30

ЦЕНЫ НА ГИБКИЕ ОКНА И ФУРНИТУРУ

Прозрачная ткань ПВХ 500 микрон

590 / м²

Прозрачная ткань ПВХ 700 микрон

790 / м²

Прозрачная тонированная ткань ПВХ 700 микрон

890 / м²

Прозрачная полиуретановая ткань

1500 / м²

Цветная ткань ПВХ 630 микрон

400 / м²

Вставка в ткань молнии

1000 /м.п.

Точка крепления в шторе Люверс ремешковый

100 р

Точка крепления в шторе Поворотная "французская" скоба

120 р

Точка крепления в шторе Малая поворотная скоба

150 р

Точка крепления в шторе Пластиковая цветная поворотная скоба

180 р

Стоимость монтажа мягких окон от 450 р.м2



