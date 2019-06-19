﻿ Мягкие окна для беседок веранды терасс купить в СПб на заказ, фото и цена
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Мягкие окна ПВХ

Мягкие окна для беседок веранд и террас в Санкт-Петербурге

Гибкие окна
Гибкие окна
Мягкие окна
Мягкие окна
Мягкие окна для беседок
Мягкие окна для беседок
Мягкие окна для веранды
Мягкие окна для веранды
Мягкие окна для террасы
Мягкие окна для террасы
Рулонные мягкие окна
Рулонные мягкие окна
Шторы ПВХ для веранды
Шторы ПВХ для веранды
Фурнитура для мягких окон
Фурнитура для мягких окон
Пленка полиуретановая 500 мкм морозостойкая (1,38x40м)
Пленка полиуретановая 500 мкм морозостойкая (1,38x40м)
Артикул: 1740
Бортовая скоба поворотная
Бортовая скоба поворотная
Артикул: 5490
Гибкие окна для беседок
Гибкие окна для беседок
Артикул: 5865
Гибкие окна для веранды
Гибкие окна для веранды
Артикул: 5865-1
Гибкие окна для террасы
Гибкие окна для террасы
Артикул: 5861
Двусторонняя молния
Двусторонняя молния
Артикул: 5644
Колебательная скоба
Колебательная скоба
Артикул: 5492-4
Люверс круглый металлический
Люверс круглый металлический
Артикул: 5492-3
Люверс на французский замок
Люверс на французский замок
Артикул: 5492
Москитная сетка для веранды
Москитная сетка для веранды
Артикул: 574
Москитные сетки для беседок
Москитные сетки для беседок
Артикул: 5865-2
Москитные сетки на липучке
Москитные сетки на липучке
Артикул: 9191
Москитные шторы для беседок и веранд
Москитные шторы для беседок и веранд
Артикул: 6370
Мягкие окна для кафе и ресторанов
Мягкие окна для кафе и ресторанов
Артикул: 868
Мягкие окна из пвх 1000 мкр. (окантовка oxford), 1 м2.
Мягкие окна из пвх 1000 мкр. (окантовка oxford), 1 м2.
Артикул: 4286
Мягкие окна из ПВХ 1000 мкр. (окантовка ПВХ), 1 м.кв.
Мягкие окна из ПВХ 1000 мкр. (окантовка ПВХ), 1 м.кв.
Артикул: 3922
Мягкие окна из пвх 500 мкр. (окантовка oxford), 1 м2.
Мягкие окна из пвх 500 мкр. (окантовка oxford), 1 м2.
Артикул: 4288
Мягкие окна из ПВХ 500 мкр. (окантовка ПВХ), 1 м.кв.
Мягкие окна из ПВХ 500 мкр. (окантовка ПВХ), 1 м.кв.
Артикул: 3920
Мягкие окна из пвх 700 мкр. (окантовка oxford), 1 м2.
Мягкие окна из пвх 700 мкр. (окантовка oxford), 1 м2.
Артикул: 4287
Мягкие окна из ПВХ 700 мкр. (окантовка ПВХ), 1 м.кв.
Мягкие окна из ПВХ 700 мкр. (окантовка ПВХ), 1 м.кв.
Артикул: 3921
Мягкие окна ПВХ на летнюю кухню
Мягкие окна ПВХ на летнюю кухню
Артикул: 717
Мягкие окна ПВХ пленки для летней веранды
Мягкие окна ПВХ пленки для летней веранды
Артикул: 696
Мягкие окна пвх с москитной сеткой
Мягкие окна пвх с москитной сеткой
Артикул: 788
Мягкие окна рулонные
Мягкие окна рулонные
Артикул: 5868
Мягкие пвх окна для беседки
Мягкие пвх окна для беседки
Артикул: 861
Мягкое стекло из полиуретана 500 мкм
Мягкое стекло из полиуретана 500 мкм
Артикул: 1731
Мягкое стекло из полиуретана 700 мкм
Мягкое стекло из полиуретана 700 мкм
Артикул: 1732
Мягкое стекло пвх 1000 мкм
Мягкое стекло пвх 1000 мкм
Артикул: 1729
Мягкое стекло пвх 2000 мкм
Мягкое стекло пвх 2000 мкм
Артикул: 1730
Мягкое стекло пвх 500 мкм
Мягкое стекло пвх 500 мкм
Артикул: 1725
Мягкое стекло пвх 700 мкм
Мягкое стекло пвх 700 мкм
Артикул: 1726
Мягкое стекло пвх 800 мкм
Мягкое стекло пвх 800 мкм
Артикул: 1727
Образцы мягких окон (30х30 см.)
Образцы мягких окон (30х30 см.)
Артикул: 1733
Образцы штор пвх (30х30 см.)
Образцы штор пвх (30х30 см.)
Артикул: 1749
Пвх шторы для террасы дома
Пвх шторы для террасы дома
Артикул: 864
Полимерная скоба
Полимерная скоба
Артикул: 5829
Прозрачные пвх шторы для входа дома
Прозрачные пвх шторы для входа дома
Артикул: 531
Прозрачные пвх шторы для кафе и ресторанов
Прозрачные пвх шторы для кафе и ресторанов
Артикул: 867
Прозрачные пвх шторы для кофейни
Прозрачные пвх шторы для кофейни
Артикул: 698
Прозрачные ПВХ шторы для летней площадки
Прозрачные ПВХ шторы для летней площадки
Артикул: 869
Прозрачные ПВХ шторы для проемов арочной формы
Прозрачные ПВХ шторы для проемов арочной формы
Артикул: 866
Прозрачные ПВХ шторы для ресторана
Прозрачные ПВХ шторы для ресторана
Артикул: 598
Прозрачные шторы из ПВХ пленки (Ахиллес, Япония)
Прозрачные шторы из ПВХ пленки (Ахиллес, Япония)
Артикул: 527
Прозрачные шторы ПВХ для загородных домов, коттеджей
Прозрачные шторы ПВХ для загородных домов, коттеджей
Артикул: 544
Прозрачный пвх 700 мкм на отрез
Прозрачный пвх 700 мкм на отрез
Артикул: 1418
Прочные шторы из ПВХ для веранды
Прочные шторы из ПВХ для веранды
Артикул: 5866
Ремень для фиксации шторы
Ремень для фиксации шторы
Артикул: 5492-6
Скоба
Скоба
Артикул: 5492-2
Скоба-ремень
Скоба-ремень
Артикул: 5489
Тент на веранду
Тент на веранду
Артикул: 3717
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Описание - Мягкие окна ПВХ

Один из видов деятельности компании Tent-chehol – производство мягких окон для веранд и террас, популярность которых растет день ото дня. Благодаря легким, эргономичным и относительно недорогим конструкциям с мягкими окнами из ПВХ, удается достичь эстетичного панорамного вида и надежной защиты от ветра, дождя и уличной пыли. В копилку их достоинств относят безупречные эксплуатационные характеристики, приятный внешний вид простой способ монтажа. Ищете надежного производителя окон из поливинилхлорида? Мы готовы продемонстрировать вам лучшее соотношение цены и качества выпускаемой продукции, предложив все известны виды завес ПВХ под заказ. 

Производство мягких окон – ассортимент продукции

Что представляют собой мягкие окна? Это стильные системы и высокопрочные пленочные полотна с окантовкой, в которую вставлены люверсы из металла. Когда стало понятно, что во многих случаях пленочному покрытию под силу идеально заменить традиционное стекло, потребность в мягких окнах из ПВХ в СПб резко выросла. Однако остро встала задача найти хорошего поставщика. Компания Tent-chehol – один из лидеров на рынке тентов и чехлов, запустила в производство изготовление данной продукции в самых востребованных вариантах:
  • Гибкие окна для веранды – функциональные полотна для красоты и уюта вашего жилища. Придают веранде привлекательный вид, на 90-95% пропускают свет, защищают от осадков.
  • Окна ПВХ для террасы – высокоустойчивая плёнка с тканевой окантовкой. Такие окна эстетичные на вид, экологичные, становятся идеальной защитой от всех видов атмосферных осадков.
  • Рулонные окна ПВХ и шторы ПВХ – популярные вариации для беседок, террас, уличных кафе, торговых павильонов. Становятся украшением объектов коммерческого, бытового назначения, идеально защищая от ветра и дождя. 


В наших каталогах представлены все самые популярные варианты мягких окон их ПВХ для беседок, веранд, летних кухонь, которые подарят эффектный панорамный вид, защитят от непогоды и прослужат не менее 10 лет. 

Преимущества гибких окон – почему стоит купить именно у нас?

Собственное производство от А от Я и современное оборудование – залог достойного качества продукции без риска подделок и переплат.  Достоинства продукции Tent-chehol:
  • Используем сверхпрочную пленку  – прозрачную или тонированную, от 500 до 700 микрон для профессиональной защиты от ветра, пыли, уличной грязи и насекомых.
  • Обладают высокой прочностью на разрывы и растяжения, не тускнеют.
  • Продукция сертифицирована – соответствует ГОСТам, нормам экологичности, без токсичных включений, безопасна для аллергиков, детей.
  • Срок службы мягких окон при верном уходе может составить до 25 лет.
  • Могут эксплуатироваться в температурном режиме от – 400С до 800с.
  • Имеется широкий выбор оттенков пластикового полотна.
  • Окна легки в уходе – достаточно протереть тряпкой с чистой водой и неагрессивными моющими средствами.
  • Можно ли быстро и эффективно произвести ремонт мягких окон ПВХ в Санкт-Петербурге? Да, такой вид завес является пригодным к ремонту, в том числе к замене фурнитуры.  
Кроме этого, у нас в широком ассортименте имеется качественная фурнитура для мягких окон: бортовые скобы, двусторонние молнии, металлические люверсы, полимерные скобы и французские замки. Все это приумножает качество готовой продукции.
Купите мягкие окна в СПб в Тент-Чехол, чтобы получить первоклассный товар по доступной цене с быстрой доставкой и установкой по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и гарантией на каждое изделие. Мы готовы взять ваш заказ в работу, звоните:  +7 (951) 654-30-30

ЦЕНЫ НА ГИБКИЕ ОКНА И ФУРНИТУРУ

Прозрачная ткань ПВХ 500 микрон

590  / м²
Прозрачная ткань ПВХ 700 микрон
790  / м²
Прозрачная тонированная ткань ПВХ 700 микрон
890  / м²
Прозрачная полиуретановая ткань
1500  / м²
Цветная ткань ПВХ 630 микрон
400  / м²
Вставка в ткань молнии
1000  /м.п.
Точка крепления в шторе Люверс ремешковый
100 р
Точка крепления в шторе Поворотная "французская" скоба
120 р
Точка крепления в шторе Малая поворотная скоба
150 р
Точка крепления в шторе Пластиковая цветная поворотная скоба

180 р

Стоимость монтажа мягких окон от 450 р.м2


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