Мягкие окна для беседок веранд и террас в Санкт-Петербурге
Описание - Мягкие окна ПВХ
Один из видов деятельности компании Tent-chehol – производство мягких окон для веранд и террас, популярность которых растет день ото дня. Благодаря легким, эргономичным и относительно недорогим конструкциям с мягкими окнами из ПВХ, удается достичь эстетичного панорамного вида и надежной защиты от ветра, дождя и уличной пыли. В копилку их достоинств относят безупречные эксплуатационные характеристики, приятный внешний вид простой способ монтажа. Ищете надежного производителя окон из поливинилхлорида? Мы готовы продемонстрировать вам лучшее соотношение цены и качества выпускаемой продукции, предложив все известны виды завес ПВХ под заказ.
Производство мягких окон – ассортимент продукции
Что представляют собой мягкие окна? Это стильные системы и высокопрочные пленочные полотна с окантовкой, в которую вставлены люверсы из металла. Когда стало понятно, что во многих случаях пленочному покрытию под силу идеально заменить традиционное стекло, потребность в мягких окнах из ПВХ в СПб резко выросла. Однако остро встала задача найти хорошего поставщика. Компания Tent-chehol – один из лидеров на рынке тентов и чехлов, запустила в производство изготовление данной продукции в самых востребованных вариантах:
- Гибкие окна для веранды – функциональные полотна для красоты и уюта вашего жилища. Придают веранде привлекательный вид, на 90-95% пропускают свет, защищают от осадков.
- Окна ПВХ для террасы – высокоустойчивая плёнка с тканевой окантовкой. Такие окна эстетичные на вид, экологичные, становятся идеальной защитой от всех видов атмосферных осадков.
- Рулонные окна ПВХ и шторы ПВХ – популярные вариации для беседок, террас, уличных кафе, торговых павильонов. Становятся украшением объектов коммерческого, бытового назначения, идеально защищая от ветра и дождя.
В наших каталогах представлены все самые популярные варианты мягких окон их ПВХ для беседок, веранд, летних кухонь, которые подарят эффектный панорамный вид, защитят от непогоды и прослужат не менее 10 лет.
Преимущества гибких окон – почему стоит купить именно у нас?
Собственное производство от А от Я и современное оборудование – залог достойного качества продукции без риска подделок и переплат. Достоинства продукции Tent-chehol:
- Используем сверхпрочную пленку – прозрачную или тонированную, от 500 до 700 микрон для профессиональной защиты от ветра, пыли, уличной грязи и насекомых.
- Обладают высокой прочностью на разрывы и растяжения, не тускнеют.
- Продукция сертифицирована – соответствует ГОСТам, нормам экологичности, без токсичных включений, безопасна для аллергиков, детей.
- Срок службы мягких окон при верном уходе может составить до 25 лет.
- Могут эксплуатироваться в температурном режиме от – 400С до 800с.
- Имеется широкий выбор оттенков пластикового полотна.
- Окна легки в уходе – достаточно протереть тряпкой с чистой водой и неагрессивными моющими средствами.
- Можно ли быстро и эффективно произвести ремонт мягких окон ПВХ в Санкт-Петербурге? Да, такой вид завес является пригодным к ремонту, в том числе к замене фурнитуры.
Кроме этого, у нас в широком ассортименте имеется качественная фурнитура для мягких окон: бортовые скобы, двусторонние молнии, металлические люверсы, полимерные скобы и французские замки. Все это приумножает качество готовой продукции.
Купите мягкие окна в СПб в Тент-Чехол, чтобы получить первоклассный товар по доступной цене с быстрой доставкой и установкой по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и гарантией на каждое изделие. Мы готовы взять ваш заказ в работу, звоните: +7 (951) 654-30-30
ЦЕНЫ НА ГИБКИЕ ОКНА И ФУРНИТУРУ
Прозрачная ткань ПВХ 500 микрон
|590 / м²
|Прозрачная ткань ПВХ 700 микрон
|790 / м²
|Прозрачная тонированная ткань ПВХ 700 микрон
|890 / м²
|Прозрачная полиуретановая ткань
|1500 / м²
|Цветная ткань ПВХ 630 микрон
|400 / м²
|Вставка в ткань молнии
|1000 /м.п.
|Точка крепления в шторе Люверс ремешковый
|100 р
|Точка крепления в шторе Поворотная "французская" скоба
|120 р
|Точка крепления в шторе Малая поворотная скоба
|150 р
|Точка крепления в шторе Пластиковая цветная поворотная скоба
180 р
|Стоимость монтажа мягких окон от 450 р.м2
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